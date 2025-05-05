Dolandırıcıların son kurbanı Muazzez Ersoy oldu! - Son Dakika
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Dolandırıcıların son kurbanı Muazzez Ersoy oldu!

Dolandırıcıların son kurbanı Muazzez Ersoy oldu!

Muazzez Ersoy'un adı yapay zekâ destekli sahte reklamlarda izinsiz kullanıldı. Tekerlekli sandalyede gösterildiği, sağlık sorunu yaşadığı ve ilaç kullandığı yönünde paylaşımlar yapılan sanatçı, ''Şok oldum, böyle bir saçmalık olamaz'' diyerek hem yasal yollara başvurdu hem de sevenlerini uyardı: ''Adımı kullanan sahte reklamlara inanmayın, sağlığınızdan ve paranızdan olmayın!''

05.05.2025 16:43
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Türk sanat müziğinin sevilen sesi Muazzez Ersoy, dijital dolandırıcılığın son kurbanı oldu. Sanatçının ismi ve görüntüsü, sosyal medya platformlarında sahte ilaç ve krem reklamlarında izinsiz bir şekilde kullanılınca, Ersoy sessizliğini bozdu. Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunan usta sanatçı, hem hukuki hem de toplumsal mücadele başlattı.

YAPAY ZEKAYI KULLANDILAR

Dolandırıcıların, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak Ersoy'un dijital bir kopyasını oluşturdukları ortaya çıktı. Sahte reklamlarda sanatçının tekerlekli sandalyede olduğu görüntüler kullanılarak, bir sağlık problemi geçirdiği ve iyileşmesi için belirli ürünleri kullandığı algısı yaratıldı. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Ersoy, "Beni yapay zekâyla tekerlekli sandalyeye oturtmuşlar. Şok oldum. Dışarıda karşılaştığım insanlar 'Sizi iyi gördük, çok sevindik' diyor. Hep iyiyim zaten. Bu reklamlar tamamen yalan" dedi.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ersoy'un avukatının savcılığa sunduğu suç duyurusunda, izinsiz görsel ve isim kullanımı, kamuoyunu yanıltma ve haksız kazanç elde etme gibi suçlamalar yer aldı. Ersoy'un çevresindeki birçok kişinin de reklamları görüp endişelendiği öğrenildi.

"BÖYLE BİR SAÇMALIK"

Instagram üzerinden takipçilerine seslenen sanatçı, sahte reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti: "Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın. Beni tekerlekli sandalyeye yapay zekayla oturtmuşlar. Ben de şok oldum. Komşularım, dışarıda dolaşırken veya gittiğim bir markette, bir yerde bana rastlayan insanlar 'Aaa Muazzez Hanım sizi iyi gördük, çok sevindik' diyorlar. Hayrola ben hep iyiyim. Yapay zekayla oturtturmuşlar o tekerlekli sandalyeye. Üstümden ilaç promosyonu reklamı yapıyorlar, krem reklamı yapıyorlar. Böyle bir saçmalık evet, ben de şok oldum. Dedim ki yok böyle bir şey, sizler inanmayın dedim'

Muazzez Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dolandırıcıların son kurbanı Muazzez Ersoy oldu! - Son Dakika

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