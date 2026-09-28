Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi - Son Dakika
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Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Dove Cameron ile Måneskin grubunun solisti Damiano David, aşklarını evlilikle taçlandırdı. Çift, İtalya’nın Toskana bölgesindeki Montalcino’da düzenlenen sade ve özel bir törenle dünyaevine girdi.

Dove Cameron ile Måneskin grubunun yıldızı Damiano David’den hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir süredir birliktelikleriyle magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 24 Eylül’de İtalya’da evlendi. 

Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi

İTALYA’DA “EVET” DEDİLER

Çiftin nikâhı, Toskana’nın gözde bölgelerinden Montalcino’daki tarihi belediye binasında kıyıldı. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı törende aile üyeleri ve yakın dostlar yer aldı. Cameron ile David, tören alanına birlikte beyaz renkli klasik bir Lancia Flavia ile geldi. 

Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi

İKİSİ DE BEYAZI TERCİH ETTİ

Düğünde Dove Cameron özel tasarım beyaz Giorgio Armani takımıyla dikkat çekerken, Damiano David de açık tonlardaki şık takım elbisesiyle eşine uyum sağladı. Törenin ardından dışarı çıkan çift, kendilerini bekleyen kalabalığın alkışlarıyla karşılandı. İkilinin kalabalığın isteği üzerine öpüşmesi de düğünün en çok konuşulan anlarından biri oldu. 

AŞKLARI 2023’TE BAŞLADI

Dove Cameron ile Damiano David’in ilişkisi 2023 yılında başladı. İkili daha önce 2022 MTV Video Müzik Ödülleri’nde tanışmış, sonraki dönemde arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. David, 2026 yılının başında Cameron ile nişanlandıklarını duyurmuştu.

MagazinToskanaİtalyaDoveSon Dakika

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SON DAKİKA: Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi - Son Dakika
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