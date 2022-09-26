Berna Tan Tarzıyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika
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Berna Tan Tarzıyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu

26.09.2022 22:14
Berna Tan Tarzıyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Düğünlerin ve nişanların popüler şarkısı 'Kına' ile rekor kıran Berna Tan, Doya Doya Moda'nın konuğu oldu.

Selma Oruç imzalı sırt dekolteli lila rengi bir elbise giyen Berna Tan, şıklığı ve tarzıyla göz doldurdu.

Programda samimi halleri ve mütevazı tavırlarıyla sevenlerinin bir kez daha gönlünü kazanan Tan, enerjisiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Kına'yı söyleyerek stüdyoya giren ve bir anda stüdyoyu şenlendiren ünlü şarkıcı, performansıyla büyük beğeni topladı. Güzel şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin alev yağmuruna tutuldu.

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Kaynak: Snob Magazin

Berna Tan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berna Tan Tarzıyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika

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