Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın - Son Dakika
Üye Girişi

Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın

23.08.2022 14:20

Sosyal medya hesabından hayranlarına 'Türkiye' çağrısında bulunan dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Russel Crowe, "Hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İÇİN PLAN YAPIN"

58 yaşındaki Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap vermeyi ihmal etmedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarına seslendi: Türkiye'ye gitmek için plan yapın
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarına seslendi: Türkiye'ye gitmek için plan yapın
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarına seslendi: Türkiye'ye gitmek için plan yapın
YORUMLAR
500
Sanna Marin'in gece kulübünden yeni görüntüleri: Kadın modelle kışkırtıcı şekilde dans etti Sanna Marin'in gece kulübünden yeni görüntüleri: Kadın modelle kışkırtıcı şekilde dans etti Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4) Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4)

Russell Crowe, Türkiye, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın
14:13 Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak
13:56 Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihi belli oldu! Netflix'te yayınlanacak
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için düğmeye bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:41 Muğla Valiliği, Milyon Fest Fethiye'yi iptal etti! CHP'li belediye başkanı çılgına döndü
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
13:29 Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı
14:04 CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 14:40:07. #1.11#
SON DAKİKA: Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement