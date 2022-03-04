Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu

04.03.2022 17:26
Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu

Paris Play Film Festivali'nden en iyi film ödülüyle dönen Şerafettin Kaya'nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filmine dünyaca ünlü video platformlarının talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda oyun yazarı Şerafettin Kaya'nın ilk sinema filmi olan 'Ben İyi Biri Olmadan Önce, Paris Play Film Festivali'nden 'En İyi Film' ödülüyle dönmüştü.

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Oyuncu kadrosunda Şerafettin Kaya, Mehmet Çağçağ, Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mustafa Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, Ayhan Taş ve Murat Muslu gibi isimlerin yer aldığı "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filme dünyaca ünlü video platformlarının talip olduğu ortaya çıktı

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

Kaya, "Görüşmelerimiz sürüyor. Kısa süre içerisinde netleşecek. Ekip olarak çok heyecanlıyız. Filmimiz çok yakında milyonlarca insana ulaşacak" açıklamasında bulundu.

'SIRADANLAR' İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Uluslararası dijital gösterimler içinde anlaşmalar yapan Şerafettin Kaya, Şimdiden yeni çekeceği filmin hazırlıklarını da sürdürüyor. Kaya, senaryosunu yazıp bitirdiği "Sıradanlar" filmiyle metropolde yaşayan insanların hayatlarına beyazperdeye yansıtacak.

BEN İYİ BİRİ OLMADAN ÖNCE FİLMİNİN KONUSU

Ben İyi Biri Olmadan Önce, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da iyi biri olarak kalmaya çalışan bir insanın mücadelesini konu ediyor. İnsancıl biri olmaya çalışan ve iyi biri olarak kalmak için mücadele veren kahramanımız, hayatta her şeyini kaybeder. Zor durumda kalan ve sokaklarda yaşamaya başlayan kahramanın önünde artık yeni bir hayat vardır. Türlü olaylarla karşılaşan karakter bir süre sonra kendisini iyilik kavramının içerisinde sıkışmış olarak bulur. Karakter, artık iyilik kavramını kullanarak hayatta kalma mücadelesi vermeye başlar.

Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu - Son Dakika


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