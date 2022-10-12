Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti - Son Dakika
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Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti

12.10.2022 17:27

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West yeni bir skandala imza attı. Popüler rapçi, ünlü bir spor markasının yöneticilerine yetişkin filmi izlettiği videoyu YouTube'da yayınlayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Kim Kardashian'dan ayrıldıktan sonra ilginç tavırlarıyla gündeme gelen Kanye West, son olarak ırkçı paylaşımlarından dolayı büyük tepki çekmişti. Sosyal medya hesapları kilitlenen ünlü rapçi bir skandala daha imza attı.

YOTUBE'DAN YAYINLADI

Dünyaca ünlü rapçi, dev spor marakasının yöneticileri ile yaptığı bir toplantının video kaydını YouTube'da yayınladı. Görüntülerde West'in yöneticilere yetişkin filmi izlettiği görülüyor. Temsilcilerin yüzleri gösterilmezken videoda sadece West'in yüzü net olarak görülüyor.

Rapçi Kanye West'ten skandal hareket! Ünlü markanın yöneticilerine yetişkin film izletti

RAHATSIZ OLDULAR

30 dakikalık bir video olarak yayınlanan beş kişilik toplantıda, West ve iki temsilcisinin markanın 2 yöneticisiyle oturduğu görülüyor. West, yöneticilere telefonunu çevirip gösteriyor. Ve ardından biri, "Bu bir yetişkin filmi mi?" diye soruyor. West, "Evet" diye yanıt veriyor. Rahatsızlıklarına rağmen West, telefonunu yüzlerine yakın tutmaya devam edince, yöneticilerden biri "Hadi ama" diyerek West'in kolunu ve telefonunu kendisinden uzaklaştırıyor.

Rapçi Kanye West'ten skandal hareket! Ünlü markanın yöneticilerine yetişkin film izletti

"BU SİZİN EN BÜYÜK KABUSUNUZ"

West'in toplantıda izlettiği yetişkin filmin senaryosuyla markanın iş birliği arasında bir bağlantı kurduğu belirtildi. West'in "Şirketle, işle ve ortaklıkla ilgili yanış yaptınız. Bu videonun konseptinde erkek aldatıyor ve kadın da 'Bunu en büyük kâbusun hâline getireceğim' diyor. Bu, sizin en büyük kâbusunuz. En büyük kâbusunuz size vurmam, bu filmi izletmem, bağırmam değil. Bütün bunları yaptık" dediği duyuldu.

Rapçi Kanye West'ten skandal hareket! Ünlü markanın yöneticilerine yetişkin film izletti
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Son Dakika Magazin Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti - Son Dakika


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