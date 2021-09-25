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Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika

Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı

25.09.2021 14:53
Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı, System.String[]

Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, yaptığı yardımlarla da gönülleri fethetti. Şahin'in son hamlesi takdir topladı. İşte detaylar...

Dizi çekimleri sırasında Mardin'de köy okulunda okuyan çocuklar için yardım kampanyası başlatan Şahin'in şimdi de üniversiteli genç kızlara burs verdiği ortaya çıktı.

Şahin'in Geleceğin Güçlü Kadınları projesi için örnek bir kampanya yürüttüğü anlaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan genç kadın mühendis adaylarına burs verdiği ifade edildi.

Şahin ayrıca 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde ikincisi yapılacak projenin gönüllü elçisi oldu.

Öte yandan Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman da onu hiç yalnız bırakmıyor. Tüm kampanyalarında yanında yer alıyor.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e geçtiğimiz haftalarda romantik evlilik teklifinde bulunmuştu.

Basketbolcu, sevgilisinden "Evet" yanıtını alırken, çift mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı
Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı
Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı
Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı
Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı

Basketbolcu, Cedi Osman, Mardin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ebru Şahin'den flaş hamle! Duyanlar şaştı kaldı - Son Dakika
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