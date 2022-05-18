Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
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Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

18.05.2022 14:50
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

'Destan' dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, önceki akşam yeni yaşını sevgilisi Cedi Osman, aile üyeleri ve yakın dostlarıyla Bağdat Caddesi'nde bulunan bir mekanda kutladı. Sürpriz kutlama öncesi Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanlandığı ortaya çıktı. İşte sürpriz nişandan ilk fotoğraflar...

Güzel oyuncu Ebru Şahin, 28 yaşına bastı.

Şahin, önceki akşam yeni yaşını sevgilisi Cedi Osman, aile üyeleri ve yakın dostlarıyla Bağdat Caddesi'nde bulunan bir mekanda kutladı.

"DÜĞÜN BU YAZ OLACAK"

Kutlama sonrası bir hayli keyifli olduğu gözlenen Şahin ve Osman çift, "Düğün bu yaz olacak. Makedonya'da olacağı yönündeki iddia gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptılar.

TEKİRDAĞ'DA NİŞANLANDILAR!

Sürpriz doğım günü partisi öncesi Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın aile arasında nişanlandığı ortaya çıktı.

Cedi Osman, Ebru Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Tekirdağ'da gerçekleşen nişan sonrası Şahin, aile üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

"İYİ Kİ SEN VARSIN"

Güzel oyuncu, "Dün biraz olaylı geçti diyelim" açıklamasını yaptı. Cedi Osman ise, "İyi ki sen varsın ruh eşim" diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İŞTE EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ÇİFTİNİN NİŞANINDAN KARELER...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman kimdir, nereli, kaç yaşında; Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Milli basketbolcudur. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada basketbol oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmi maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi, Türkiye milli basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.

Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giymektedir.

2.04 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!
Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

YORUMLAR
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Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi? Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi?
Kaynak: Snob Magazin

Cedi Osman, Ebru Şahin, Destan, Bağdat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şahin-Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika


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