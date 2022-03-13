Ebru Şallı'dan Aşk Kokan Kareler - Son Dakika
Üye Girişi

Ebru Şallı'dan Aşk Kokan Kareler

13.03.2022 16:39
Ebru Şallı'dan Aşk Kokan Kareler

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte soğuk hava yoğun yağan kara rağmen çektiği sıcak fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Önce kar altındaki İstanbul boğazında tur atan çift daha sonra dünyaca ünlü Swiss Otel içerisindeki Chalet Swiss Restaurant'ta baş başa yemek yedi.

Perşembe günü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı tüm hızı ile devam ediyor. İstanbul son yılların en yoğun kar yağışı etkisi içindeyken, Ebru Şallı Akkuş bu ortamı romantik bir havaya sokmasını bildi.

Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş ile birlikte soğuk hava yoğun yağan kara rağmen çektiği sıcak fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süre önce Los Angeles'de buna benzer karelerde gördüğümüz Akkuş çifti, bu kez kar örtüsü içindeki İstanbul'da yine Aşk kokan kareler çektiler. Ebru Şallı Akkuş bu kareleri Lovely weekend etiketi ile paylaştı.

Önce kar altındaki İstanbul boğazında tur atan çift daha sonra Dünya'ca ünlü Swiss otel içindeki Chalet Swiss Restaurant'ta baş başa yemek yedi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor İstanbul beyaza büründü İstanbul beyaza büründü

Ebru Şallı, Uğur Akkuş, İstanbul, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şallı'dan Aşk Kokan Kareler - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Şallı'dan Aşk Kokan Kareler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement