Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"

2015 yılında evlendiği Alpaslan Öztürk ile evliliğinden 3 çocuğu olan eski model Ebru Şancı Öztürk, Tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir itiraf da bulundu.

"PARAYI HESABINDAN GÖRDÜKTEN SONRA KARIŞMAYACAKSIN"

Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı Öztürk "Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi gözü almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabi ama yemeğe yollarım" dedi.

Ebru Şancı Öztürk'ün sözleri 2. Sayfa programının sunucularını da şaşkına çevirdi.