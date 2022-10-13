Ebru Yaşar yüzünden 15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı - Son Dakika
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Ebru Yaşar yüzünden 15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı

13.10.2022 10:44
Ebru Yaşar yüzünden 15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı

Yıllar önce Ebru Yaşar'ın albümü nedeniyle küserek mahkemelik olan İbrahim Tatlıses ve Erol Köse, 15 yıl sonra Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in düğününde konuşmaya başladı.

15 yıl önce Ebru Yaşar'ın albümü yüzünden kavga eden ve davalık olan Erol Köse ve İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in düğününde bu küslüğe bir son verdi.

Düğünde Köse'yle Tatlıses'i Polat Yağcı ve Tatlıses'in sağ kolu Şule Çınlama bir araya getirdi ve küslük bitti.

"İBO BU ÜLKENİN GERÇEK STARI"

Küslüğün bitmesiyle ilgili konuşan Erol Köse, "Bu küslük bize yakışmıyordu, o benim abim, büyüğümdür. benim sektörde bu mertebeye gelmemde katkısı büyüktür, böyle güzel bir günde Polat Yağcı ve Şule Çınlama vesile oldu küslük bitti, o bu ülkenin gerçek starı" dedi.

Tatlıses ve Köse saatlerce sohbet etti, ikisinin de gözlerinin dolduğu görüldü.

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Son Dakika Magazin Ebru Yaşar yüzünden 15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Yaşar yüzünden 15 yıl önce küsen İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı - Son Dakika
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