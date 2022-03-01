Ece Erken'in verdiği mesaj kafa karıştırdı! Esrarengiz paylaşım takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika
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Ece Erken'in verdiği mesaj kafa karıştırdı! Esrarengiz paylaşım takipçilerini ikiye böldü

01.03.2022 00:29

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Erken, eşinin ölümü sonrası sosyal medya hesabından acısını ve yaşadıklarını dile getiriyor ancak son paylaştığı "FAYYEM" ifadesi takipçileri arasında merak konusu oldu.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Kaybeden Ece Erken'den Esrarengiz Paylaşım

"FAYYEM" İFADESİ MERAK KONUSU OLDU

Ünlü sunucu Ece Erken, kandil gecesindeki paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Erken'in hikaye olarak paylaştığı fotoğraftaki "FAYYEM" ifadesi merak konusu oldu. Ünlü sunucunun bu ifadeyle ne mesaj verdiği sosyal medyada tartışma yarattı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Kaybeden Ece Erken'den Esrarengiz Paylaşım
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Saldırı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ece Erken'in verdiği mesaj kafa karıştırdı! Esrarengiz paylaşım takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken'in verdiği mesaj kafa karıştırdı! Esrarengiz paylaşım takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika
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