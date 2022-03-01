Ece Erken'in verdiği mesaj kafa karıştırdı! Esrarengiz paylaşım takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

"FAYYEM" İFADESİ MERAK KONUSU OLDU

Ünlü sunucu Ece Erken, kandil gecesindeki paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Erken'in hikaye olarak paylaştığı fotoğraftaki "FAYYEM" ifadesi merak konusu oldu. Ünlü sunucunun bu ifadeyle ne mesaj verdiği sosyal medyada tartışma yarattı.