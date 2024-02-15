Ece Mumay, Öfke Kontrol Problemi ve Çocukluk Deneyimlerini Anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Ece Mumay oldu.
Nasıl bir çocukluk geçirdiğinden bahseden Mumay, öfke kontrol probleminden dolayı arkadaşını dövdüğünü anlattı.
"PRENSES GİBİ BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM AMA SONRASINDA ÖFKE KONTROL SORUNUM OLDU"
Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?" sorusu üzerine konuşan Ece Mumay, "Ben prenses gibi bir çocuktum ama çok zor bir ergenlik geçirdim. Zor karakterli bir kadın olmaya evrildim.
Öfke kontrol problemim vardı ve arkadaşlarımla çok iyi anlaşamıyordum. Hiç Türkçe dersin olmadığı bir Amerikan okuluna geçtim ve dil olarak onlardan çok geride kaldığım için bunun da öfkeme sebebiyet verdiğini düşünüyorum.
Bu durum bende çok ciddi bir hırçınlık yarattı çocuklarla dövüşüyorduk saç saça. Annem şikayetlerden dolayı her hafta okula gelirdi. Her hafta birinin ya kulağına ya da burnuna bir şey oluyordu. Kadın-erkek fark etmiyordu, bizde ayrımcılık yok."
"ARKADAŞIMI TOKATLADIM"
"Bu durum lisede de devam etti. 13. sınıfta bir arkadaşımı çok sağlam tokatladım. Ben ayrıcalığa gelemeyen biriyim. Lisede konservatuara geçmiştim ve sınıfta tek kolejden gelen öğrenci bendim.
Ben derslerine çalışan biriydim bunlar da dersi kaynatıyorlardı. Bir tanesi tahtada soruyu çözmeye çalışıyordu ben de çözemeyeceksen ben çözeyim dedim. O da bana "Biz hayvanız bir tek sen mi varsın?' dedi.
Ben o hoca sınıftan çıkınca o öyle denmez diyerek bir tane yapıştırdım. Sonu çok fena bitmedi."
"SAKİN BİR AİLEDE BÜYÜMEDİM"
"Hayatım boyunca yüksek sesten nefret eden biri oldum ve ürperiyorum. Üniversiteden sonra hem iş hem de özel hayatımda daha sakin olmaya başladım.
Bu durum çocukluktan geliyor çünkü evde anne ve babam arasında ses çok yüksekti. Babam genetik olarak çok çok yüksek konuşan biridir.
Ben çok sakin bir ailede büyümedim. Hep tansiyon yüksekti bizde. Hüznümüzde, mutluluğumuz da hep yüksekti.
Son Dakika › Magazin › Ece Mumay, Öfke Kontrol Problemi ve Çocukluk Deneyimlerini Anlattı - Son Dakika
Enerji Bakanı: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda parti yönetimini topa tuttu. Masayı yumruklayarak konuşan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesinin ardından 'Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' diyen Osman Özgüven, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?