Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı! - Son Dakika
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Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!

27.04.2022 22:59
Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bir takipçisinin kendisini Rihanna'ya benzetmesi üzerine sinirlenerek, "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" cevabını verdi.

Şu sıralar hamile olan ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor.

RİHANNA'YA BENZETTİ

Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi. İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.

"SÜTYENLE GEZECEĞİM PATLA"

Ece Ronay ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ece Ronay takipçisinin bu yorumuna "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verince gündem oldu.

İşte o diyalog:

YORUMLAR
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Ece Ronay, Rihanna, Medya, Magazin, Son Dakika

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