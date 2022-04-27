Şu sıralar hamile olan ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına almaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor.
Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi. İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.
Ece Ronay ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ece Ronay takipçisinin bu yorumuna "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verince gündem oldu.
İşte o diyalog:
Son Dakika › Magazin › Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı! - Son Dakika