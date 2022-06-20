Ecem Erkek: Cerebral Palsy'li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım - Son Dakika
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Ecem Erkek: Cerebral Palsy'li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım

20.06.2022 23:21
Ecem Erkek: Cerebral Palsy'li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım

'Güldür Güldür Show'daki Naime rolüyle tanınan ünlü oyuncu Ecem Erkek, 24 Haziran'daki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı.

Kampanyayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ecem Erkek "Bu yıl doğum günü pastamı üflerken dileğim, çocukların umut dolu gülüşleri olacak. ve bu dileğimin gerçekleşmesi için Cerebral Palsy'li çocuklara destek olarak hem doğum günümü kutlayalım, hem de iyiliği ve mutluluğu paylaşalım istedim. Bu yüzden doğum günümü, 50. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile paylaşıyorum. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım ve desteklerimizle büyük bir değişim başlatalım. Doğum günü bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz #alkışıhakeder. 24 Haziran'a kadar neler yapılır neler" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Ecem Erkek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ecem Erkek: Cerebral Palsy'li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım - Son Dakika

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