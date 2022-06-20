Ecem Erkek: Cerebral Palsy'li Çocuklarımız İçin Hem İyiliği Hem Mutluluğu Paylaşalım

Kampanyayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ecem Erkek "Bu yıl doğum günü pastamı üflerken dileğim, çocukların umut dolu gülüşleri olacak. ve bu dileğimin gerçekleşmesi için Cerebral Palsy'li çocuklara destek olarak hem doğum günümü kutlayalım, hem de iyiliği ve mutluluğu paylaşalım istedim. Bu yüzden doğum günümü, 50. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile paylaşıyorum. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım ve desteklerimizle büyük bir değişim başlatalım. Doğum günü bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz #alkışıhakeder. 24 Haziran'a kadar neler yapılır neler" dedi.