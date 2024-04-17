Kızına Mina İpek adını veren Eda Ece, doğumun üzerinden 12 gün geçmesinin ardından ise sessizliğini bozdu.
Sosyal medyadan paylaşım yaptı
Şimdilerde kızıyla ilgilenen Eda Ece, son paylaşımıyla gündem oldu. Başarılı oyuncu, "Annelik sana özel bir ışıltı verir" adlı esprili bir görselin olduğu paylaşımına "Yenidoğanla 12 gün.
Günde 20 saniye telefona bakabiliyorum. Paralel evrendeyim gibi düşünün" notunu düştü.
"Sabırsız kızım aniden doğdu"
4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, doğum sonrası paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz."
Son Dakika › Magazin › Eda Ece, Kızıyla İlgili İlk Paylaşımını Yaptı - Son Dakika
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