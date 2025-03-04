Edip Akbayram\'ın cenazesinde skandal görüntüler

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Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi ve törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde izdiham yaşandı.

SELFİE ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Yaşanan izdihamın sırasında bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girdiği görüldü. Hem cenazenin fotoğrafını hem de cenaze ile fotoğraf çekmeye çalışanların o anları "Büyük saygısızlık" olarak yorumlandı.