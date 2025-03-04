Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler - Son Dakika
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Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

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75 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Edip Akbayram'ın Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde izdiham yaşandı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girmesi dikkat çekti.

04.03.2025 15:41
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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi ve törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde izdiham yaşandı.

SELFİE ÇEKME YARIŞINA GİRDİLER

Yaşanan izdihamın sırasında bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girdiği görüldü. Hem cenazenin fotoğrafını hem de cenaze ile fotoğraf çekmeye çalışanların o anları "Büyük saygısızlık" olarak yorumlandı.

Edip Akbayram\'ın cenazesinde skandal görüntüler

Edip Akbayram, Teşvikiye, Magazin, Tören, Son Dakika

Son Dakika Magazin Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bulent Cebeci:
    Akıllı telefonların aptallaştırdığı insanlar ! 230 3 Yanıtla
  • numan yildız:
    sıra münker nekirde e dip bey solcu edip bey 66 146 Yanıtla
    Üretim Varolz:
    Sağcılar muaf mı o işten N uman bey 22 3
  • 78908900:
    Sosyal medya nın topluma verdiği yıkım ,erozyonun sonucu ,insanlar cenazelerde bile selfi çekiyor . 152 2 Yanıtla
  • ayşe onat:
    cenazede selfy nedir arkadaş, cenazede nasıl bir anı olarak bakacan o resime.ne güzel günlerdi cenazede bende vardım mı ?diyeceksiniz. unutmayın ki birgün o resimler sizin içinde çekilecek. yazıklar olsun 134 3 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel:
    telefon akıllı insanlar akılsız 113 3 Yanıtla
  • thomas11:
    Edip Akbayram'ın haberi her türlü okunur. ilgi çekmek için skandal vs sözlere gerek yok 69 25 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Video kayda alan farklı birşey mi yapıyorsun, hepsi saygısızlık yapmış. Elbet herkes bir gün toprak olacak. Aynı saygısızlığı girecektir. Yaşattığını yaşamadan kimse ölmez miş. 8 0
  • Murat Çil:
    Tabutun neyini çekiyorlar anlamıyorum, ruh hastaları 87 1 Yanıtla
  • 81855655As:
    son zamanlarda çok görünür oldu.törende, defin esnasında cep telefonu ile fotoğraf, kamera çekimlerini görüyoruz.tekrar izlenecek bir anı olduğunu düşünmiyorum. 56 1 Yanıtla
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