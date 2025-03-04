Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi ve törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde izdiham yaşandı.
Yaşanan izdihamın sırasında bazı vatandaşların selfie çekme yarışına girdiği görüldü. Hem cenazenin fotoğrafını hem de cenaze ile fotoğraf çekmeye çalışanların o anları "Büyük saygısızlık" olarak yorumlandı.
Son Dakika › Magazin › Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler - Son Dakika
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