Ekin Uzunlar Şarkılarıyla Kuzey Rüzgarı Estirdi

İsmail Altunsaray ve Irmak Arıcı'nın da sahne performansı sergilediği festivalin son günü Ekin Uzunlar sahneye çıktı. "Hüznün Gemileri" şarkısını hep bir ağızdan müzikseverlerle birlikte seslendiren Uzunlar, duygusal anlar yaşattı. Tüm Ekip sahnede fotoğraf çektirirken elleriyle yaptıkları kalp işareti de gözlerden kaçmadı. Uzunlar "Son Bir Kez", "Zindan" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra kemençesiyle gerçekleştirdiği şovlarıyla da tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

BAŞKANDAN EKİN UZUNLAR'A FORMA VE KASKET

İki saati aşkın bir süre sahnede performans sergileyen Ekin Uzunlar'a konser sırasında Çarşamba Belediyesi Halit Doğan tarafından bir forma ve kasket hediye edildi. Uzunlar hediyelerini başkanın elinden kabul ederken kasketi takmayı ihmal etmedi. Uzunlar bir süre kasketiyle şarkılarını seslendirdi.