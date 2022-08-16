MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş

Bir kent bu iddiayla çalkanıyor! Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması

TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef, yeni sezona da dolu dizgin girdi. Ancak MasterChef'le ilgili ortaya atılan son iddia büyük bir yankı uyandırdı.

İLGİNÇ TAVIRLARIYLA BİLİNİYOR

Haber Global'in aktardığı habere göre; Ilıcalı, yarışmacılar arasında ilginç tavırlarıyla bilinen Fatma Nur Uçar ile tartışmaya girdi. Ilıcalı'nın Uçar'ı göndermek istediği iddia edildi.

SERT BİR TARTIŞMA YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Acun Ilıcalı, tavırlarından dolayı Fatma Nur Uçar'ı göndermek istedi fakat araya yarışmacılar ve yapımın girmesiyle olay sakinleştirildi.

"SEN EVİNE GİT, BEN SENİNLE UĞRAŞAMAM"

Ilıcalı'nın şefleri ziyareti sırasında tanıştığı Fatma Nur ile bir anda tartışmaya başladığı ve "Sen evine git ya! Ben seninle uğraşamam" diyerek yarışmacıyı yarışmadan göndermek istediği ileri sürüldü.

YAPIM EKİBİ ARAYA GİRDİ

Acun Ilıcalı'nın bu tepkisinden sonra araya İrem Kanan ve yapımın girdiği iddia edildi. Araya İrem Kanan ve diğer yapım ekibinin girmesiyle Ilıcalı'nın bu karardan vazgeçtiği ancak herhangi bir sorun yaratması durumunda gönderilmesini istediği belirtiliyor. Konuya ilişkin, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.