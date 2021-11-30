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Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam özetsiz saat 20:00'de - Son Dakika

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam özetsiz saat 20:00'de

30.11.2021 14:50
Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam özetsiz saat 20:00'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22.00'da TRT ortak yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendireceği için ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam özetsiz 20:00'de.

Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı bölüm bugün mü, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLUCAK?

Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam özetsiz saat 20:00'de

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam özetsiz saat 20:00'de - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam özetsiz saat 20:00'de - Son Dakika
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