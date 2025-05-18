Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen GENÇFEST'e katıldığı için bir kesimin eleştiri yağmuruna tuttuğu ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu. Sagopa Kajmer "Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım" dedi.

18.05.2025 11:55
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Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ile birlikte AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen GENÇFEST'e katılan rapçi Sagopa Kajmer bir kesim tarafından ağır eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya üzerinden hedef tahtasına oturtulan Sagopa Kajmer, Sabah gazetesinden Hakan Uç'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müzisyen olduğunu ve siyasi bir kişiliğinin olmadığını belirten ünlü rapçi "Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"ŞARKILARIMIZLA BÜYÜMÜŞ GENÇLERLE BULUŞMAK HARİKA"

Sagopa Kajmer'in açıklaması şu şekilde; "AK Parti Gençlik Kolları bir festival yapacağını belirtti. Ve bu festival için Cumhurbaşkanlığı makamından arandım. Sahne almam için Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle davet edildim. Toplumun her kesiminden dinleyicim olduğu gibi AK Parti'den de beni dinleyen, şu anda iyi yerlere gelmiş insanlar var. Şarkılarımızla büyümüş gençlerle buluşmak harika. Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3 ŞARKIMI DİNLEDİ"

Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi. Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoş çakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim

"TİCARETİ KAYGISI OLAN BİRİ DEĞİLİM"

Ünlü rapçi sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım. Daha önce de birçok farklı kesimi temsil eden konserlerde müziğimi icra ettim. O zaman da 'Ticari kaygın mı var?' denilerek eleştirilmiştim. Ticari kaygısı olan biri değilim. Bunu en net bir şekilde astronomik rakamlarla gelen reklam tekliflerini reddetmemden ya da yüzlerce albüm ve şarkımı ücretsiz dijital platformlarda yayınlamamdan anlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim."

Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

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Son Dakika Magazin Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 6490203:
    öğrendik kim olduğunu daha da dönüp bakmam bittin benim için 14 64 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    sagopa hic debelenme boykotu yedin kardesim. 14 63 Yanıtla
  • Oguz Han:
    Bizim toplumumuz maalesef her şeyi ve herkesi birbirine karıştırabilen bir toplum. Adam oraya siyaset için değil, müzik için gitmiş. Bu kadar basit bir şeyi bile abartmakta üzerlerine yok gerçekten. Bir davet gelir ve sende icabet edersin olay bundan ibaret. Sagopa çıkıpta siyasi konuşma yapmak için oraya gitmedi. Davet gemil o da icabe etmiş. Bu kadar da gaddar olunmaması gerekir. 48 7 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    sanatçının siyasi kişiliği olmasa da bir duruşu olur yüzlerce gençlik festivalini iptal eden siyasi partinin davetine katılmamak da bir duruştur 11 41 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Hiç gözünü kaşını oynatma,SENİ ARTIK DINLEMEYECEGIM,YAZIK BEE.. 8 42 Yanıtla
  • aragorn:
    sağopa candır gerisi heyecandır 33 6 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    bu nasıl bir akıl hani özgürlük adam istediği yere gider sanatını icra eder 33 3 Yanıtla
  • Melih Özke:
    adam akp Li olamaz mı bu cehape kafası nasıl bişey siz nasıl bişeysiniz smmmkk 22 4 Yanıtla
  • esat turan:
    Ne kadar saçma bir şey insanlar sizle aynı görüşte olmak zorunda mı sağcı olsun solcu olsun önce insana saygı göstermek lazım 13 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ne oldu eko konser düzenleyim çalamadı diyemi üzüldünüz yav heryeriniz boykot olsa % siniz neyin kafasındasınız anlamadımki hem bu müzikler sizi bozar siz daha çok tapınak müzikleri dinleyin 7 0 Yanıtla
  • Vatan 06:
    Sizin konserlere gelenler vatansever diğerleri hain adam işini yapıyor 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    unlu filozof serdar ortacinda dediği gibi binlerce dansöz var :)) 1 5 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Bunu dinleyeceginize Ceza yı dinleyin... 0 5 Yanıtla
  • Apple User:
    bu zekasızlarla uğraşmak zor yârın CHP iktidar AKparti muhalefet olsa ne olacak bu günün hükümet partisinin muhalefet olması durumunda konserlerine mi katılacak sanatçılar 2 0 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    hani bı ara sizin şu düşünce özgürlüğü diye birşey vardı ne oldu ona doğruya onu siz buz dolabında saklıyorsunuz lazım olduğunda çıkarıp ortaya atiyorsunuz 2 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Güzel konuşmuş 0 0 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    anlaşıldı kara listedeyiz 0 0 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    neyin boykotu siz sapını alırsınız bu ayrıcalık ne bu kin ne 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu - Son Dakika
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