Elif Karlı, Yıldız Tilbe\'nin \'Çat Kapı\'sını yeniden yorumladı

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Türk pop müziğinin başarılı yorumcusu Elif Karlı, Yıldız Tilbe'nin daha önce seslendirdiği 'Çat Kapı'yı 21 yıl sonra yeniden yorumladı.

Sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının yeniden düzenlemesini Ozan Gülek üstlendi.

Yeni projesi hakkında konuşan Elif Karlı, 'Çat Kapı severek dinlediğim bir Yıldız Tilbe şarkısıydı. Yine tüm kalbimi, duygumu katarak okuduğumu düşündüğüm bir yorum oldu' dedi.

Geçtiğimiz sene eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı, "Bu şarkıyı seçmemdeki en büyük neden eşimin evine dönmesi arzusuydu. Olmadı... Şimdi sevenlerimize sunduk" dedi.