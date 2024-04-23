Elif Karlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çat Kapı'sını yeniden yorumladı - Son Dakika
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Elif Karlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çat Kapı'sını yeniden yorumladı

Elif Karlı, Yıldız Tilbe\'nin \'Çat Kapı\'sını yeniden yorumladı

Türk pop müziğinin başarılı yorumcusu Elif Karlı, Yıldız Tilbe'nin 21 yıl önce seslendirdiği 'Çat Kapı'yı yeniden yorumladı. Şarkının yeniden düzenlemesini Ozan Gülek üstlendi. Elif Karlı, şarkıyı eşinin evine dönmesi arzusuyla seçtiğini belirtti.

23.04.2024 13:09
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Türk pop müziğinin başarılı yorumcusu Elif Karlı, Yıldız Tilbe'nin daha önce seslendirdiği 'Çat Kapı'yı 21 yıl sonra yeniden yorumladı.

Sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının yeniden düzenlemesini Ozan Gülek üstlendi.

Yeni projesi hakkında konuşan Elif Karlı, 'Çat Kapı severek dinlediğim bir Yıldız Tilbe şarkısıydı. Yine tüm kalbimi, duygumu katarak okuduğumu düşündüğüm bir yorum oldu' dedi.

Geçtiğimiz sene eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı, "Bu şarkıyı seçmemdeki en büyük neden eşimin evine dönmesi arzusuydu. Olmadı... Şimdi sevenlerimize sunduk" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Elif Karlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çat Kapı'sını yeniden yorumladı - Son Dakika

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