Emanet Dizisinde Şok Ayrılık! - Son Dakika
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Emanet Dizisinde Şok Ayrılık!

13.05.2022 00:49
Emanet Dizisinde Şok Ayrılık!

Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Sezon finali çekimlerine de katılmayan Türkoğlu, soluğu İzmir'de yaşayan ailesinin yanında aldı.

Emanet dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği, hikayesi ve sözleşmesi devam eden oyuncunun bu isteğinin şirket tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

SEZON FİNALİ DUBLÖRLE ÇEKİLDİ

Diziden ayrılma kararı alan oyuncu, sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını istedi. Şirket, hikayesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmeyince, Sıla Türkoğlu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı.

Sıla Türkoğlu'nun sezon finalinden sonra, bu aybaşında yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.

Emanet Dizisinde Şok Ayrılık!
Emanet Dizisinde Şok Ayrılık!

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Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emanet Dizisinde Şok Ayrılık! - Son Dakika


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