Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard-Emily Ratajkowski-çiftinin boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bear-McClard'ın eşini aldattığına dair dedikodular, ayrılık kararının nedeni olarak gösterilmişti. Evliliği noktalama kararını da Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti.

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Emrata, son olarak sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile bir küvette çekilen fotoğrafını yayınladı.

Kaynak: Snob Magazin

Emily Ratajkowski, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı - Son Dakika

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