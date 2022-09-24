Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı

24.09.2022 17:32

Kendisini defalarca kez aldattığı gerekçesiyle boşanma kararı aldığı Sebastian Bear-McClard ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski, tartışmaların odağı haline geldi.

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard, 23 Şubat 2018 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, oğulları Sylvester Apollo Bear'ı Mart 2021'de kucaklarına almıştı.

KÜVET FOTOĞRAFLARI TARTIŞMA YARATTI

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Emrata, son olarak sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile bir küvette çekilen fotoğrafını yayınladı.

Küvet Pozları Tartışma Yarattı!

ALDATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard-Emily Ratajkowski-çiftinin boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bear-McClard'ın eşini aldattığına dair dedikodular, ayrılık kararının nedeni olarak gösterilmişti. Evliliği noktalama kararını da Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Emily Ratajkowski, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:21 Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Patron ve çevredekiler öldüresiye dövdü
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 19:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement