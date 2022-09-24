Model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard, 23 Şubat 2018 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, oğulları Sylvester Apollo Bear'ı Mart 2021'de kucaklarına almıştı.
Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Emrata, son olarak sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile bir küvette çekilen fotoğrafını yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard-Emily Ratajkowski-çiftinin boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bear-McClard'ın eşini aldattığına dair dedikodular, ayrılık kararının nedeni olarak gösterilmişti. Evliliği noktalama kararını da Ratajkowski'nin verdiği belirtilmişti.
Son Dakika › Magazin › Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı - Son Dakika