Emre Altuğ: Oyunculuk ve müzik benim için çok önemli

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Oyunculuk ve müzik kariyerini yıllardır bir arada yürüten Emre Altuğ, "Bunlar benim iki bacağım gibi bir tanesini keserseniz nasıl yürüyebilirim ki. İkisi de benim içim çok önemli.

Ben akıl karıştırıyordum en başta oyuncu musun yoksa şarkıcı mısın diye soruyorlardı" ifadelerini kullandı.

Tiyatro mecrasının oyuncunun kendi yetiştirebildiği en önemli mecra olduğunu belirten Altuğ, "Yeni şeyler deneyerek kendini geliştirebilirsin. Televizyon müziğin stüdyosu, tiyatro da müziğin sahnesi gibi düşünün.

Yeni jenerasyonun da anlaması gerekiyor, çalışmadan olmaz. İstemek, başarmanın yarısıdır cümlesi yanlış. Başarmanın hemen hemen tamamı sadece çalışmaktır. İstemek sadece çalışmanızı sağlar" diye konuştu.

Hayalleri hakkındaki soruyu cevaplayan Altuğ, "İleriye dönük hiçbir şey hayal etmedim. Yakın dönem için hayaller kurdum. Bir hedef koyup yürüme bende yok çünkü bende biten bir yol yok" dedi.

"Tatildeyim" bir evlilik hikayesi…

Yeni şarkısı "Tatildeyim" için şarkıyı dinler dinlemez kafasında direkt yazın canlandığını aktaran Altuğ, "Şarkının tatildeyim bölümü direkt tatille alakalı değil. Aşık olan çocuk, gözlerine baktıkça tatilde gibi hissediyor. Aslında biraz evlilik hikayesi" açıklamasında bulundu.

"Yapmadıklarım içimde kalmaz ama kötü yapıp içimde kalan projeler olur" diyen Altuğ, bu sene üç tane yeni şarkı çıkaracağını sözlerine ekledi.