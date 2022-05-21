Son projesi "Usta Şarkılar" ile kariyerinin zirvesindeki yolculuğunu sürdüren usta yorumcu Emre Kaya, konserden konsere koşuyor. Sahnelerin aranan ismi ünlü popçu, arabesk eserlerdeki ustalığıyla da hayranlarının gönüllerini fethediyor.

Söz yazarı, besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, 22 Nisan'dan itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşturduğu Usta Şarkılar ile ülkenin bir tarafından diğer tarafına konserden konsere koşuyor. Kendine has yorumuyla yıllardır dillerden düşmeyen arabesk eserleri gençlere de sevdirmeyi başaran Emre Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen gençlik konserlerinin de aranan ismi oldu. Önce İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin Hasbahçe'deki Gençlik Konserinde, ardından da Burdur Tefenni Belediyesi'nin Gençlik Festivalinde gençlerle buluşan sempatik sanatçı, birbirinden güzel eserlerini sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Duygu yüklü 20 arabesk eserden oluşan Usta Şarkılar projesine ilişkin tahminlerinde yanılmayan Emre Kaya, sahnede hayranlarının alkışlarıyla hem coştu hem de coşturdu. Arabesk eserlerin yanı sıra kendisine ait hit eserlerinden de örnekler sunan ünlü popçu, sevenlerinden bol bol alkış aldı.

Gençliğin gözdesi

Usta yorumu kadar sahne performansıyla da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan gençliğin gözdesi Emre Kaya, ekibiyle birlikte bitmek bilmeyen enerjisiyle yurtiçi ve yurtdışı konserlerini sonbahara kadar sürdürecek.

Konserler serisi

Mayıs ayı ile birlikte Sakarya'da başlattığı konserler serisini Antalya, Bodrum ve İstanbul arasında adeta mekik dokuyarak sürdüren ünlü sanatçı, Kağıthane ve Tefenni'deki gençlik konserlerinin ardından soluğu Kocaeli Festivali'nde aldı.

Ünlü popçu, 25 Mayıs Çarşamba günü Tokat'ta Bahar Şenliği, 28 Mayıs'ta Bodrum Varyete, 29 Mayıs'ta Sakarya Hentbol Şampiyonasını şarkılarıyla şenlendirecek. 4 Haziran'da bu kez Hollanda Samata'da sevenleriyle buluşacak olan Emre Kaya, konserler serisini sonbahara kadar sürdürecek. - İSTANBUL