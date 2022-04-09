Emre Kaya'nın 'Usta Şarkılar' albümü 22 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika

ÜNLÜ Sanatçı Emre Kaya, arabesk eserleri seslendirdiği 'Usta Şarkılar' projesini tamamladı. Kaya'nın 22 Nisan'da tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşacak yeni projesi için geriye sayım başladı.

Uzun bir süredir arabesk albüm çalışmasını sürdüren Türk Pop Müziğin ünlü ismi Emre Kaya'nın iddialı olduğu 'Usta Şarkılar' albümü bitti. Proje için ekibiyle birlikte adeta stüdyoda sabahlayan Kaya, arabesk müziğin duayenlerinin en güzel şarkılarının yer aldığı albüme kendi bestesi olan hit şarkılarından 'Teşekkür Ederim' adlı eseri de dahil etti.

20 ARABESK ŞARKI ALBÜMDE

Emre Kaya'nın aradan uzun yıllar geçse de ilk günkü tatla dinlenen ve hit olduğu yıllara adeta damgasını vuran eserlerden oluşan 'Usta Şarkılar' projesinde duygu yüklü 20 arabesk şarkı yer alıyor.

İşte o şarkılar:

"Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı)", Affetmedim Kendimi, Akşam Güneşi, Kaderimin Oyunu, Ben İnsan Değil miyim, Dünya (Senin Derdin Hiç Bitmiyor Dünya), Yıkılmışım Ben, Emi, Göz Yaşlarım Anlatır, Güldür Yüzümü, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Teşekkür Ederim, Kabul Et, Kimbilir, Taht Kurmuşsun Kalbime, Vurgun, İmkansız (Rüyalarım Olmasa), Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim, ya Evde Yoksan, Yarabbim Sen Büyüksün."

TURNE HAZIRLIĞI

Emre Kaya'nın, Usta Şarkılar projesinin dijital platformlarda yer almasının hemen ardından Türkiye'nin dört bir yanını saran turne programıyla sevenleriyle buluşacağı bildirildi. Ancak Kaya'nın, hangi illerde hayranlarına ulaşacağı ise henüz açıklanmadı.