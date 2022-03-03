Emre Kınay Hakim Karşısına Çıktı! - Son Dakika
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Emre Kınay Hakim Karşısına Çıktı!

03.03.2022 23:26
Emre Kınay Hakim Karşısına Çıktı!

Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde Cihangir'de bir mekanda arkadaşıyla yemek yerken kendisini görüntüleyen kameramana 'geri zekalı' dediği iddiasıyla hakkında hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen oyuncu Emre Kınay, hakim karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Emre Kınay, 10 Haziran 2020 tarihinde Cihangir'de arkadaşlarıyla yemeğe gitti. Mekan çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartışıp hakaret edince karakolluk oldu. Kınay'ın kendisine hakaret ettiğini ifade eden kameraman Mustafa Ağdağ, karakola giderek şikayetçi olunca olay mahkemeye taşındı.

Şikayetin ardından Emre Kınay hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması görülen davaya müşteki Mustafa Ağdağ ve sanık Emre Kınay avukatlarıyla birlikte katıldı.

"HANGİ KANALDA ÇALIŞTIĞINI MERAK ETTİM"

Duruşmada savunma yapan Emre Kınay, gazetecilerin kendisini ve arkadaşını gizli şekilde çektiğini görünce yanlarına gittiğini anlatarak, "Şimdi ne soracaksanız sorun dedim. Müşteki alkolü kastederek, 'saat 00.00'ı geçtiği halde alkollü mekanda oturuyorsunuz bununla ilgili ne diyeceksiniz?' diye sordu. Ben de 'Saat 00.00'ı geçmeden hesabımızı ödedik' dedim. Bunun üzerine 'Belediye başkanı olsaydınız da yasağı çiğner miydiniz?' diye sordu. Ben de 'Ne alakası var konumuzla, yasak mı var kim koydu yasağı?' cevabını verdim. O da 'Sayın Cumhurbaşkanımız koydu' dedi. Onun üzerine ben de hangi kanalda çalıştığını mikrofonun üzerinden anlamak için mikrofonu kenara çekmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Emre Kınay <a class='keyword-sd' href='/hakim/' title='Hakim'>Hakim</a> Karşısına Çıktı!

"HAKSIZ TAHRİK ALTINDA ÇIKMIŞ SÖZLERDİR"

Gazeteciye, "Anlatıyorum anlamıyor musun? Gerizekalı mısın?" dediğini belirten Kınay, "Görüntülerde sanki birisi belimden sarılmış, karşı tarafa zarar vermeye çalışıyormuşum gibi görülmüşüm. Ancak ben çekildiğim için bu görüntü yanlış şekilde algılanmış. Hakaret etme kastım yoktu. Haksız tahrik altında çıkmış sözlerdir" açıklamasını yaptı.

"KIZACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Kınay'ın ardından ifade veren gazeteci Mustafa Ağdağ, Emre Kınay'la röportaj yaptıkları sırada belediye başkan adaylığı ile ilgili soru sorunca kızdığını anlatarak, "Sanık aşırı derecede alkollüymüş. Soruya kızacağını düşünmemiştim. 'Bana hakaret edemezsin' dediğimde, 'Ederim' yanıtını verdi. Ben devamlı gece çalışıyorum. Herkesle tartışma halinde değilim. Sanık halka mal olmuş bir insandır. Bu nedenle haber yaptım" dedi.

Mahkeme, alınan savunmaların ardından duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Kınay'ın şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik 'geri zekalı', diğer şüpheli Baha Toygar'ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Emre Kınay'ın gazeteciye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı Emre Kınay'ın gazeteciye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı HAKİM KARŞISINA ÇIKAN EMRE KINAY: HAKARET ETME KASTIM YOKTU HAKİM KARŞISINA ÇIKAN EMRE KINAY: HAKARET ETME KASTIM YOKTU

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emre Kınay Hakim Karşısına Çıktı! - Son Dakika


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