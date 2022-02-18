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Engin Günaydın, sevgilisiyle görüntülendi! Kameraları görünce ayrı ayrı yürüdüler - Son Dakika

Engin Günaydın, sevgilisiyle görüntülendi! Kameraları görünce ayrı ayrı yürüdüler

18.02.2022 23:47

Sevilen oyuncu Engin Günaydın, önceki gece kız arkadaşı ile birlikte Arnavutköy'de bulunan bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla karşılaşan ikili, aralarında mesafe bırakarak yürüdü.

Birçok önemli yapıtta rol alan 50 yaşındaki oyuncu Engin Günaydın, genç sevgilisiyle gece görüntülendi. Ünlü oyuncu basın mensuplarını görünce panikledi. Kameralara yakalanan ikili, aralarına mesafe koyarak yürüdü.

SEVGİLİSİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADI

Özel hayatı hakkında konuşmayan Engin Günaydın, kız arkadaşı ile beraber taksiye binip evinin yolunu tuttu.

Engin Günaydın, genç sevgilisiyle kameralara yakalandı

"GELEN TEPKİLER ÇOK GÜZELDİ"

Son olarak '10 Bin Adım' adlı dizide rol alan Erol Günaydın, "Diziye gelen tepkiler çok güzeldi. Yeni sezon olur mu hiç bilmiyorum" dedi.

Engin Günaydın, genç sevgilisiyle kameralara yakalandı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Engin Günaydın, sevgilisiyle görüntülendi! Kameraları görünce ayrı ayrı yürüdüler - Son Dakika Magazin


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