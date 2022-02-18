Engin Günaydın, sevgilisiyle görüntülendi! Kameraları görünce ayrı ayrı yürüdüler

Birçok önemli yapıtta rol alan 50 yaşındaki oyuncu Engin Günaydın, genç sevgilisiyle gece görüntülendi. Ünlü oyuncu basın mensuplarını görünce panikledi. Kameralara yakalanan ikili, aralarına mesafe koyarak yürüdü.

SEVGİLİSİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADI

Özel hayatı hakkında konuşmayan Engin Günaydın, kız arkadaşı ile beraber taksiye binip evinin yolunu tuttu.

"GELEN TEPKİLER ÇOK GÜZELDİ"

Son olarak '10 Bin Adım' adlı dizide rol alan Erol Günaydın, "Diziye gelen tepkiler çok güzeldi. Yeni sezon olur mu hiç bilmiyorum" dedi.