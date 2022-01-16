Eratik gecelere geri döndü

Uzun bir süredir gece hayatında olmayan Eratik geri döndü.

Kız arkadaşı ile mekan içerisinde çok samimi olduğu gözlenen Eratik hava almak için çıktıkları Mekan kapısı önünde Flaşlar patlayınca olanlar oldu.

Fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren Eratik "Arkadaşım ne yapıyorsun izin istedin mi bana gelip çekebilir miyim dedin mi? Kız arkadaşımı korkuttunuz. O, bu tür şeylere alışkın değil ." sözlerinin ardından sitemini sert bakışları ile devam ettirdi.