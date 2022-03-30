Erdal Özyağcılar'a Büyük Onur! - Son Dakika
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Erdal Özyağcılar'a Büyük Onur!

30.03.2022 23:04
Erdal Özyağcılar'a Büyük Onur!

YEKÜV Vakfı'nın her yıl geleneksel olarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle Türk Tiyatrosu'nun anıt isimlerinden Vasfi Rıza Zobu anısına verdiği "Onur Ödülü" bu yıl sevilen usta oyuncu Erdal Özyağcılar'a verildi. Erdal Özyağcılar ödülünü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sergiledikleri "Hoşgeldin Boyacı" adlı oyunun bitiminde seyircisi önünde ayakta alkışlanarak aldı.

Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Erdal Özyağcılar, seyircisi önünde büyük bir onur ve gurur yaşadı. Önceki gece Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde sergilenen "Hoşgeldin Boyacı" adlı tiyatro oyununun bitiminde Erdal Özyağcılar'a "Onur Ödülü" verildi.

YEKÜV'ün (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) yirmi dört yıldan bu yana sanatı ve sanatçıyı desteklemek adına başarıya teşvik ödülleri kapsamında geleneksel olarak her yıl Türk Tiyatrosu'nun anıt isimlerinden Vasfi Rıza Zobu anısına 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle verdiği "Onur Ödülü" ne bu yıl Erdal Özyağcılar layık görüldü.

Yıllardır pek çok usta oyuncunun aldığı ödül, bu yıl da Erdal Özyağcılara oyun oynadığı sahne de ve seyircisi önünde YEKÜV Vakıf Başkanı H. Işın Özdemir ve başkan yardımcısı Ş. Tülay Erkan tarafından verildi.

Seyircisinden ayakta büyük alkışlar alan Erdal Özyağcılar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Ben bu ödülü bugün burada birlikte oyun oynadığım Berna Laçin ve Gözde Çetin'le birlikte almak ve paylaşmak istiyorum. Bu ödülün yarısı Berna'nın diğer yarısı da Gözde'nindir" dedi. YEKÜV Vakfı yöneticisi ve başkan yardımcısı Ş. Tülay Erkan'da konuşmasında "Türk Tiyatrosu siz ve sizin gibi büyük ustalar sayesinde gelişti, büyüdü ve yoluna devam ediyor. Bu ödül hakkınızdır. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz" dedi.

Erdal Özyağcılar'a Büyük Onur!
Erdal Özyağcılar'a Büyük Onur!
Erdal Özyağcılar'a Büyük Onur!

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Alt katı tiyatro salonu, üst katı kafe Alt katı tiyatro salonu, üst katı kafe

Erdal Özyağcılar, oyunlar, 27 Mart, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erdal Özyağcılar'a Büyük Onur! - Son Dakika


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