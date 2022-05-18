Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması - Son Dakika
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Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması

18.05.2022 18:50
Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması

Oyuncu Melisa Şenolsun, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. İki erkek arkadaşıyla bir mekanda oturan Şenolsun, çekildiğini fark edince sohbeti yarıda kesip mekandan ayrılmak istedi. Umut Evirgen'den ayrılan Melisa Şenolsun, yeni bir aşka mı yelken açtı? İşte cevabı...

Mekan çıkışı ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Melisa Şenolsun, elindeki sarı papatyaları soran muhabirlere, yanındaki arkadaşını göstererek "Arkadaşım aldı. Epeydir görüşmüyorduk" açıklamasında bulundu.

"HEYECANLANDIRACAK İŞLER ARIYORUM"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Yeni dizi projesi için görüşmeler yaptığını söyleyen Melisa Şenolsun, "Okuduğum senaryolar var. Henüz netleşen bir proje yok. Beni heyecanlandıracak işler arıyorum" diye konuştu.

"HAYATIMDA BİRİSİ OLURSA SAKLAMAM"

Son olarak Umut Evirgen ile aşk yaşayan Melisa Şenolsun, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Yok! Olursa zaten görürsünüz, sizden saklamam. İlişkimi neden saklayayım?" cevabını verdi.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun (d. 24 Eylül 1996, İzmir), Türk oyuncu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı. Melisa Şenolsun son olarak 'Masumlar Apartmanı'nda rol aldı.

Melisa Şenolsun, güzellik algısını şöyle anlatıyor: "Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor."

Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması
Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması
Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması
Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması
Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması
Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması

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Kaynak: Snob Magazin

Melisa Şenolsun, Hüseyin Altun, Umut Evirgen, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkek Arkadaşıyla Yakalandı! İşte İlk Açıklaması - Son Dakika


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