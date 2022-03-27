Erkeklere Güvenim Her Zaman Var - Son Dakika
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Erkeklere Güvenim Her Zaman Var

27.03.2022 23:04
Erkeklere Güvenim Her Zaman Var

Defne Samyeli, Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi. Yaklaşık 4 saat arkadaşıyla sohbet eden Samyeli çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. İşte detaylar…

Beğenilen kıyafetleri hakkında "Beğenilmesi hoşuma gidiyor" diyen Defne Samyeli, Gülşen'in sahne kostümleri hakkında ise "Takip edemiyorum ama beğeniyorum işini özenerek yaklaşan birisi. İşine özenerek yaklaşan herkesin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

4 SAATLİK UYKU İLE AYAKTAYIM

Kendisinin sahne kostümlerini eleştirenlerin olmadığını söyleyen Samyeli sahnelerinin yoğun geçtiğini müzikal tiyatroyu sevdiğini müzik üzerine eğitimler aldığını yurtdışı sahnelerinin de olduğunu 4 saatlik uykuyla yoğun tempoyla çalıştığını belirtti.

GÜVEN KONUSUNDA KADIN-ERKEK AYRIMI OLMAZ

Erkeklere güveninin kalmadığı yönünde bir açıklamada bulunmadığını söyleyen Samyeli şöyle konuştu: Güven konusunda kadın erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini önce insanların aynada kendilerine bakıp ne kadar güvenilir ya da güvenilmez olduklarını tartmaları gerektiğini kendi kişisel yolculuğuna önem verdiğini her yaşadığı olayda insanlarla olan ilişkilerinde ne anlatıyor ona baktığını olumsuzluklar karşısında birilerini ülkeyi ekonomiyi başka şeyleri suçlamanın kolay olduğunu söyleyebilirim.

ANNEMLE BABAM ARASINDA 32 YAŞ FARK VAR

Son dönemde konuşulan ilişkilerdeki yaş farkı ve eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın da sevgilisiyle olan yaş farkı gündem konusu olurken Samyeli bu yaş farkları hakkında bunun yeni bir şey olmadığını annesi ile babası arasında 32 yaş olduğunu (annesi 68) bununla ilgili kategorizasyon içerisinde olmamak gerektiğini bu konuyu eleştirmenin kendisinin yapacağı bir sey olmadığını kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

YAŞ FARKINDAN ÇOK KİM OLDUĞU ÖNEMLİ

Kendi kızlarının böyle bir ilişkiye başlaması sonrası ne yapacağının sorulması üzerine Samyeli "Bunun hakkında hiç düşünmedim, olduğu zaman düşünürüz. Yaş farkından çok kimin olduğu daha önemli. Hayatlarında ne istedikleri ne katacağı daha çok ona yoğunlaşıyorum" dedi.

YAKALANDI HABERLERİNE KIZIYORUM

Samyeli, son dönemde yazılan Onur Arıkan ile ilgili isimler üzerinden konuşmak istemediğini sahnesine herkesin geldiğini ama yakalandı şeklinde çıkan haberleri sevmediğini ortada konuşulacak bir konu olmadığını belirtti.

Erkeklere Güvenim Her Zaman Var
Erkeklere Güvenim Her Zaman Var
Erkeklere Güvenim Her Zaman Var
Erkeklere Güvenim Her Zaman Var

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erkeklere Güvenim Her Zaman Var - Son Dakika


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