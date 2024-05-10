Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Görüştü - Son Dakika
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Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

Türk Pop Müziği'nin deneyimli sanatçısı Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrasında Evgin, sosyal medya hesaplarından buluşmanın fotoğrafını paylaşarak İmamoğlu'na teşekkür etti ve güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

10.05.2024 03:08  Güncelleme: 03:10
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Türk Pop Müziği'nin deneyimli sanatçısı Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Erol Evgin, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti ve bu özel buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı, görüşmeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Emirgan Beyaz Köşk'te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu…"

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Görüştü - Son Dakika

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