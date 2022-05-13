Ünlü oyuncu Ekin Koç'un geçtiğimiz haftalarda beraber yakalandığı gizemli arkadaşının kimliği ortaya çıktı. Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan oyuncu, kalbini Ukraynalı modele kaptırdı.

Ünlü oyuncunun, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin adı Irina Lankova...

Bir süredir İstanbul'da yaşayan ve ülkemizdeki defilelere katılan modelin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Oynadığı dizi ve sinema filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ekin Koç, model sevgilisi Irina Lankova ile Erşan Kuneri dizisinin galasına katıldı. Koç, " Uraz Kaygılaroğlu'na destek olmak için buradayım." dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen Koç, "Çok mutluyuz, ilişkimiz güzel gidiyor. Sevgilim çok fazla Türkçe kelime bilmiyor" ifadelerini kullandı.