Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı - Son Dakika
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Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı

13.05.2022 14:49
Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı

Oynadığı dizi ve sinema filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ekin Koç, model sevgilisi Irina Lankova ile Erşan Kuneri dizisinin galasına katıldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ekin Koç'un geçtiğimiz haftalarda beraber yakalandığı gizemli arkadaşının kimliği ortaya çıktı. Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan oyuncu, kalbini Ukraynalı modele kaptırdı.

Ünlü oyuncunun, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin adı Irina Lankova...

Bir süredir İstanbul'da yaşayan ve ülkemizdeki defilelere katılan modelin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Oynadığı dizi ve sinema filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ekin Koç, model sevgilisi Irina Lankova ile Erşan Kuneri dizisinin galasına katıldı. Koç, " Uraz Kaygılaroğlu'na destek olmak için buradayım." dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen Koç, "Çok mutluyuz, ilişkimiz güzel gidiyor. Sevgilim çok fazla Türkçe kelime bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı
Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı
Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı
Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı
Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı
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Uyanış Büyük Selçuklu, Erşan Kuneri, Ekin Koç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erşan Kuneri'nin Galasına Yeni Sevgilisiyle Katıldı - Son Dakika


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