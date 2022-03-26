Eser Yenenler, Eşi Berfu Yenenler ile Bomba Projesini Açıkladı! - Son Dakika
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Eser Yenenler, Eşi Berfu Yenenler ile Bomba Projesini Açıkladı!

26.03.2022 23:04
Eser Yenenler, Eşi Berfu Yenenler ile Bomba Projesini Açıkladı!

Ünlü komedyen Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile ortak bir talk Show yapacağını açıkladı. Yenenler "Eşimle de bir kariyer yürütmek istiyorum. Hem sahnede hem de içinde eşimin olacağı talk show hikayesini devam ettireceğim. Bunun için daha dijitale kafamı odakladım" dedi.

Gündemdeki tartışmalı karikatür için "Ben bunu hak etmedim" ifadesini kullanan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in sosyal medyada aşırı yetenekli biri olduğunu vurgulayarak hayata geçirmeyi planladıkları projeyi anlattı.

TALK SHOW DİJİTALDE OLACAK

Yeni projelerini NTV'ye anlatan Eser Yenenler "Sahne işini seviyorum. Berfu ile iş yapmayı çok seviyorum. Eşimle de bir kariyer yürütmek istiyorum. Hem sahnede hem de içinde eşimin olacağı talk show hikayesini devam ettireceğim. Bunun için daha dijitale kafamı odakladım. Dijitalde talk show televizyonda Çok Güzel Hareketler Bunlar. Tiyatro sahnesi ve evde de Berfu'yla bir şeyler yapmayı hayal ediyorum. Dijital için eşimle birlikte bir şeyler yazıyoruz. Ancak mecra henüz belli değil." diye konuştu.

Eser Yenenler, Eşi Berfu Yenenler ile Bomba Projesini Açıkladı!

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Berfu Yenenler, Eser Yenenler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eser Yenenler, Eşi Berfu Yenenler ile Bomba Projesini Açıkladı! - Son Dakika


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