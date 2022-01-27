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EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ - Son Dakika

EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ

27.01.2022 11:19
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşiköy'de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Söylemezsem Olmaz programında bu konu masaya yatırıldı. Eşini kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri ne oldu? İşte cevabı...

Ünlü sunucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hastanede hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini duyan Bircan Bali ve Seren Serengil canlı yayına gözyaşları içerisinde çıktı.

"ŞAFAK ABİNİN SON SÖZÜ..."

Konuşmak da güçlük çeken Bircan Bali açıklamasında şunları söyledi:

"Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok" dedi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.

"BEN ONU ÇOK SEVİYORUM! NASIL DAYANACAĞIM?"

Ece Erken'e ulaşamadığını söyleyen Bali açıklamasında şunları söyledi:

"Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybtti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ
EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seren Serengil, Bircan Bali, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN'İN İLK SÖZLERİ - Son Dakika
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