Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi - Son Dakika
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Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi

23.03.2022 23:17

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken uzun süredir sessizliğe bürünmüştü. Eşiyle karesini paylaşan Erken, "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım" notunu düştü.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

EŞİNİN VEFATINDAN SONRA İÇİNE KAPANDI

Eşinin vefatı nedeniyle büyük sarsıntı yaşayan Erken, iyice içine kapandı. Sürekli ağladığı belirtilen ünlü sunucu, önceki günlerde objektiflere yansıdığı AVM'de de bir süre ekranlara dönmeyeceğini dile getirdi.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Erken, aylar sonra ilk kez eşiyle beraber bir fotoğrafını yayınladı. İki kareyi art arda sosyal medya hesabından paylaşan Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafın üzerine ise, "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum" notunu düştü.

İşte Erken'in paylaşımları:

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den aylar sonra ilk paylaşım
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den aylar sonra ilk paylaşım
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Son Dakika Magazin Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi - Son Dakika
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