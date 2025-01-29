Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler - Son Dakika
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Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

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Fatih Portakal'ın gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile ilgili sözlerine bir tepki de İsmail Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya, ''Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı'' diyerek ''Dostum'' dediği Portakal'a tepki gösterdi.

29.01.2025 09:40  Güncelleme: 09:46
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Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "turpun büyüğü" diyerek Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi hakkında raporlar yazan bilirkişinin ismini açıklamasının ardından, İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile görüşerek kamuoyuyla paylaşan gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

FATİH PORTAKAL'IN YORUMU OLAY OLDU

Bu olayın yankıları sürerken Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Barış Pehlivan'ın yaptığını doğru bulmadığını ifade eden Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

BİR TEPKİ DE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN

Sosyal medyada büyük ses getiren bu eleştiri muhalif kesimin büyük tepkisini çekerken dikkat çeken bir değerlendirmede İsmail Küçükkaya'dan geldi. "Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir" diyen Küçükkaya, "Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı" şeklinde konuştu.

Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya\'dan Fatih Portakal\'a ağır sözler

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Son Dakika Magazin Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ramo:
    yiyin birbirinizi 59 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş insanlar bunlar 60 21 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sen gazeteciyim diye ortada geçeceksin, paylaşması izne bağlı olan aksi durumda yasak olan bilgilerin cezası olduğunu bile bile paylaşacaksın, hak ettiğin yaptırım uyguladığı zaman da Yok özgürlük Yok gazetecilik Yok muhalefet!! Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte, 46 10 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    çıkar çatıştı mı babanızı bile satarsınız zihniyet meselesi 31 12 Yanıtla
  • Murat:
    Fatih portakal doğruyu söylemiş.!! Barış pehlivan denen kendini gazeteci sanan kişi. röportaj yaptığın adam konuşmalarımı yayınlama diyorsa sözünde duracaksın ondan sonra da böyle tutuklanınca ağlıyorsunuz 28 9 Yanıtla
  • Murat Çil:
    yalandan izlettiniz videoyu ayıptır ya bu mu gazetecilik tüh size 14 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çok eğlenecuk :) 9 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Güzel oyuncular 9 5 Yanıtla
  • sebahattin şentürk:
    aç kalmışlar 8 4 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Fatih portakal haklı. 6 5 Yanıtla
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