Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya\'dan Fatih Portakal\'a ağır sözler

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Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "turpun büyüğü" diyerek Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi hakkında raporlar yazan bilirkişinin ismini açıklamasının ardından, İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile görüşerek kamuoyuyla paylaşan gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

FATİH PORTAKAL'IN YORUMU OLAY OLDU

Bu olayın yankıları sürerken Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Barış Pehlivan'ın yaptığını doğru bulmadığını ifade eden Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

BİR TEPKİ DE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN

Sosyal medyada büyük ses getiren bu eleştiri muhalif kesimin büyük tepkisini çekerken dikkat çeken bir değerlendirmede İsmail Küçükkaya'dan geldi. "Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir" diyen Küçükkaya, "Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı" şeklinde konuştu.