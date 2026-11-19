Sinema dünyasının en ikonik karakterlerinden James Bond'u canlandıracak yeni isim belli oldu. Daniel Craig'in ardından 007 rolünü üstlenecek olan Robert Pattinson'a, eski James Bond Pierce Brosnan'dan tebrik mesajı geldi. İki ünlü oyuncunun yıllar önce aynı filmde baba-oğulu canlandırdığı ortaya çıktı.

ESKİ JAMES BOND'DAN YENİ 007'YE MESAJ

Amazon MGM Studios, 16 Kasım'da yaptığı açıklamayla 40 yaşındaki İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak seçildiğini duyurdu.

1995-2002 yılları arasında dört James Bond filminde başrol oynayan Pierce Brosnan da Pattinson'ı tebrik eden isimler arasına katıldı.

73 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Robert, Bond dünyasına hoş geldin. Muhteşem olacaksın" ifadelerini kullandı.

Pattinson'ın kariyerindeki gelişimini takip etmekten mutluluk duyduğunu belirten Brosnan, genç meslektaşına yeni yolculuğunda başarılar diledi.

YILLAR ÖNCE BABA-OĞULU CANLANDIRMIŞLAR

Brosnan'ın mesajıyla birlikte iki oyuncunun geçmişteki ortak projesi de yeniden hatırlandı.

Pierce Brosnan ve Robert Pattinson, 2010 yılında vizyona giren Remember Me (Beni Unutma) filminde birlikte kamera karşısına geçmişti.

Filmde Pattinson, Tyler Hawkins karakterini canlandırırken Brosnan ise onun babası Charles Hawkins rolünü üstlenmişti.

Aradan geçen 16 yılın ardından iki oyuncunun da James Bond karakteriyle anılması, sinema dünyasında ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı.

YENİ JAMES BOND FİLMİNİN KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Daniel Craig, 2006 yapımı Casino Royale ile başladığı James Bond serüvenini 2021 yılında vizyona giren No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmiyle tamamlamıştı.

Craig'in ardından yeni 007'nin kim olacağı uzun süre merak konusu olurken, tercih Robert Pattinson'dan yana kullanıldı.

Yeni James Bond filminin yönetmen koltuğunda Dune serisiyle tanınan Denis Villeneuve oturacak. Senaryoyu ise Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alacak.