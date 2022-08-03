Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı - Son Dakika
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Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı

03.08.2022 17:02
Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı

Eski manken ve oyuncu Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz'ın oğlu için ödemesi gereken 10 bin dolarlık (Yaklaşık 180 bin TL) nafakayı ödemediğini gerekçe göstererek icraya başvurdu. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşürmesinin ardından, Yağtu'dan yeni hamle geldi.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Kararın kesinleşmediğini belirten Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.

Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı

İCRANIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Yılmaz da icraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.

2012 yılında evlenen ikili, 20 ay sonra ayrılmıştı.

CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU NEDEN BOŞANDI?

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlendi. Çift, 2013 yılında boşandı. Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i yetiştirirken yaptığı bazı hataların eşi Ahu Yağtu ile ayrılığına neden olduğunu itiraf etmişti. Cem Yılmaz, "Ben fazla empatik bir babaydım. Belki bu yüzden biz Ahu'yla bu kadar gerildik ve ayrıldık. Fazladan bir anne rolü oynadım" demişti.

Yılmaz ve Yağtu'nun bu evlilikten Kemal adını verdikleri 1 oğlu bulunuyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı - Son Dakika
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