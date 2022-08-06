İcralık Olan Cem Yılmaz'a 'nafaka' Sorusu! - Son Dakika
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İcralık Olan Cem Yılmaz'a 'nafaka' Sorusu!

06.08.2022 11:02
İcralık Olan Cem Yılmaz'a 'nafaka' Sorusu!

Eski manken ve oyuncu Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz'ın oğlu için ödemesi gereken 10 bin dolarlık nafakayı ödemediğini gerekçe göstererek icraya başvurmuştu. Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile bir AVM'de görüntülendi. Yılmaz'a bu iddia soruldu. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşürmesinin ardından, Yağtu'dan yeni hamle geldi.

Kararın kesinleşmediğini belirten Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.

İcralık Olan Cem Yılmaz'a 'nafaka' Sorusu!

İCRANIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Yılmaz da icraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.

Bütün bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Kısa süre AVM'de kalan ünlü komedyen, spor ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yaptı.

Sonrasında oğlu ile birlikte diğer katları da gezmeyi ihmal etmeyen Yılmaz, nakafa sorularını yanıtsız bıraktı.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz (d. 23 Nisan 1973; İstanbul), Türk karikatürist, komedyen, stand-up sanatçısı, sinema oyuncusu, senarist, film yapımcısı ve yönetmenidir.

İçlerinde Türk sinemasının en çok seyredilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Telsim, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı.

Diamond Elite Platinum Plus başlıklı gösterisi için 2020-2021 yılları arası sahneye çıktı.

CEM YILMAZ ÖZEL HAYATI

10 Mart 2012'de Ahu Yağtu ile evlenip 31 Aralık 2013'te resmen boşanmış olan sanatçının, Yağtu ile birlikteliğinden Kemal adında bir oğlu vardır.

CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU NEDEN BOŞANDI?

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlendi. Çift, 2013 yılında boşandı. Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i yetiştirirken yaptığı bazı hataların eşi Ahu Yağtu ile ayrılığına neden olduğunu itiraf etmişti. Cem Yılmaz, "Ben fazla empatik bir babaydım. Belki bu yüzden biz Ahu'yla bu kadar gerildik ve ayrıldık. Fazladan bir anne rolü oynadım" demişti.

Yılmaz ve Yağtu'nun bu evlilikten Kemal adını verdikleri 1 oğlu bulunuyor.

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Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı Cem Yılmaz'a Büyük Şok! Eski Eşi Bakın Ne Yaptı Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
Kaynak: Snob Magazin

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İcralık Olan Cem Yılmaz'a 'nafaka' Sorusu! - Son Dakika

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