Oyuncu Ahu Yağtu, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı

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ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Ahu Yağtu, önceki akşam sevgilisiyle Beyoğlu'nda görüntülendi. Bir mekanda sevgilisiyle zaman geçiren Yağtu, çıkışta nafaka yüzünden davalık olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları duyunca gerildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda mahkemeye başvurarak oğlu Kemal için ödediği nafakayı dolar bazından TL'ye çevirmek istedi. Yılmaz'ın bu hamlesine sinirlenen Ahu Yağtu ise karşı dava açtı. Eski eşiyle nafaka yüzünden mahkemelik olan Yağtu, mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Yılmaz'la ilgili konuşmak istemeyen oyuncu, hızla arabasına binerek uzaklaştı.

ESKİ EŞLER ARASINDA NE OLDU?

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen komedyen, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL olması talebinde bulundu. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Mahkeme, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Yılmaz'ın bu hamlesinden rahatsız olan oyuncu Ahu Yağtu, avukatı aracılığıyla İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Oyuncu, Yılmaz'ın nafaka düşürülme kararı kesinleşmeden 70 bin lira yatırmasından rahatsız olarak eski eşini icraya verdi.