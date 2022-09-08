Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı

Manken Tuğba Altıntop, İstanbul Şile'de köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tuğba Altıntop, hemen hastaneye götürüldü. Tuğba Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı.

"İNANAMIYORUM, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabında "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu paylaştı.

İşte Altıntop'un son durumu: