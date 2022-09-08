Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı - Son Dakika
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Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı

08.09.2022 23:59

İstanbul Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altıntop'un son hali hayranlarını endişelendirdi.

Manken Tuğba Altıntop, İstanbul Şile'de köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tuğba Altıntop, hemen hastaneye götürüldü. Tuğba Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı.

"İNANAMIYORUM, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabında "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu paylaştı.

İşte Altıntop'un son durumu:

Ünlü manken Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı! Son durumu çok üzücü
Ünlü manken Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı! Son durumu çok üzücü
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İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI İSTANBUL-ŞİLE'DE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP'UN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI
Kaynak: Snob Magazin

Tuğba Altıntop, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı - Son Dakika
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