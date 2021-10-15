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Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi

15.10.2021 14:28

Evi terk eden eşi Gülşen Hanım'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mustafa Bey, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etti. Mustafa Bey, canlı yayında eşiyle bir araya geldi ancak yayın bittiğinde ortalık karıştı. Gülşen Hanım, sinir krizi geçirirken eşi de "Seni boşamayacağım. Başkalarının etkisi altında kalıyorsun" sözlerine yer verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına başvuran Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. 3 çocuğuyla bir başına kaldığını söyleyen Mustafa Bey, 50 gündür kayıp olan eşine seslendi. Eşine büyü yapıldığını iddia eden koca, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etmişti.

CANLI YAYINDAN SONRA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mustafa-Gülşen Yoldaşer çifti Esra Erol'un dünkü programında yüzleşti. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık karıştı. Program sona erdikten sonra Gülşen Yoldaşer sinir krizi geçirdi.

Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Eşler birbirine girdi

"SENİ BOŞAMIYORUM"

Eşi Mustafa Yoldaşer ise şunları söyledi: "Seni boşamıyorum başkalarının etkisi altında kalıyorsun. Serpil Hanım ve çevresindekilerin etkisi altında kalıyor. Serpil Hanım neden şimdi iyi davranıyor? Çünkü ilerisi için planları var. Yaşlı kadınları götürmüyor da neden genç kadını getiriyor. Kötü yolda kullanacaklar."

Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Eşler birbirine girdi

"KADINLAR SENİ 'KOCANI SEVME' DİYE KANDIRDI"

"Bunların psikoloji bozuldu depresyondalar. Tedavi edilip yeniden ailelerine kazandırılması lazım. Ben eşimi iyi tanıyorum. Normalde benim işim böyle biri değildir. O kadınlar yüzünden özgür yaşamaya çalıştı. Kadınlar dedi; 'Kocan kel oldu. Yanına yakışmıyorsun. Kocanı sevme' diyerek onu kandırdılar. Sen iyi değilsin."

Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi

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Son Dakika Magazin Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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