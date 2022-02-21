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Esra Sönmezer "Tiyatro Karın Doyurmuyor" - Son Dakika

Esra Sönmezer "Tiyatro Karın Doyurmuyor"

21.02.2022 17:44
Esra Sönmezer "Tiyatro Karın Doyurmuyor"

Güzel oyuncu Esra Sönmezer, iş görüşmesi için geldiği Etiler'de görüntülendi. Yeni bir film hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyen Esra Sönmezer, uzun bir süre tiyatro sahnesinde yer almak istemediğini ifade etti. İşte detaylar…

Son olarak Tamer Karadağlı ile birlikte 'İkinin Biri' oyununda rol alan Esra Sönmezer, bu kararını şöyle açıkladı: "Birçok tiyatro oyununda rol aldım. Müjdat Gezen hoca ile birlikte aynı sahneyi paylaştım. Fakat günümüz şartlarında tiyatro oynamak çok zor. Pandemide radikal kararlar aldım ve artık gelen tiyatro tekliflerinin hiçbirini kabul etmiyorum. Çünkü oturduğum sitenin aidatından daha düşük bir parayla sanat için oynamak istemiyorum. Kendi imkanlarımızla gün aşırı provalara gidip geliyoruz. Sigorta yok, yol parası yok, yemek bazen. Tiyatro karın doyurmuyor diyebilirim. Dizi ve filmlerden daha çok para kazandım."

Esra Sönmezer kimdir?

23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Esra Sönmezer aslen Arnavut'tur. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi adı ve önemli resitallerde okulunu temsil etti. 2002 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi. Aynı yıl, Türkiye'de gerçekleşen Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve dünya dördüncüsü oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını yere atarak protesto etti. Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi. 2004-2007 yılları arasında Erdem Siyavuşgil'den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan 'İlk Göz Ağrısı' adlı nostalji albümünü çıkarttı. 2007 yılında 'Müjdat Gezen Oyunculuk ve Tiyatro Okulu'na girerek tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve sinema dersleri aldı. Savaş Dinçel Sahnesi'nde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', 'Savaşma Seviş' ve Oda Tiyatrosu ekibiyle 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı. 2008-2010 yılları arasında TRT 2 ekranlarında 'Hayatımız Sigortalı' adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT'nin ardından birçok televizyon programında sunuculuk yaptı. CINE5 ekranlarında 'Doğal Yaşam' isimli sağlık programını sundu. Ayrıca aynı kanalda 'Esra'nın Yemek Günlüğü' programıyla gündüz kuşağında boy gösterdi. 2020-2021 yıllarında Milyon TV'de 'Pembe Pijama' adlı sohbet-eğlence programı hazırlayıp sundu.

Esra Sönmezer Tiyatro Karın Doyurmuyor

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Esra Sönmezer, Müjdat Gezen, Türkiye, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Esra Sönmezer 'Tiyatro Karın Doyurmuyor' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Esra Sönmezer "Tiyatro Karın Doyurmuyor" - Son Dakika
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