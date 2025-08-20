Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Kampa Girdi - Son Dakika
Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Kampa Girdi

Eşref Rüya\'nın Müslüm\'ü Kampa Girdi
20.08.2025 11:09
Tolga Tekin, Eşref Rüya'nın yeni sezonu için hazırlıklara başladı, aksiyon artışı bekleniyor.

KANAL D'nin fenomen yapımlarından Eşref Rüya'nın MüslümTolga Tekin, yeni sezon için kampa girdi. Yetimler grubunun muhafazakar kimliği ve sakin kişiliğiyle dikkat çeken ismi Müslüm Çermik rolündeki performansıyla adından söz ettiren oyuncunun 'Yeni sezona hazırlık2 notuyla yaptığı paylaşım Eşref Rüya fanlarını heyecanlandırdı. Tekin'in sıkı antrenman görüntüleri, yeni sezonda dizide aksiyon dozunun artacağı şeklinde yorumlandı.

GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ

İkinci sezon hazırlıkları devam eden Eşref Rüya'nın sete çıkmak için geri sayıma geçtiği bugünlerde Tolga Tekin'den gelen video sanal alemde geniş yankı buldu. Paylaşım 'Müslüm 'Eşref' kampında', 'Eşref, Müslüm'ü terletiyor', 'Müslüm yeni sezon için kampa girdi' yorumlarıyla kısa sürede binlerce etkileşim aldı. İkinci sezonunda büyük sürprizlerle izleyicisinin karşısına çıkması beklenen Eşref Rüya'da Tekin'in paylaşımı ile birlikte gözler, ekipteki diğer oyunculara ve onlardan gelecek ipuçlarına çevrildi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni yayında dönemindeki yeni bölümleriyle yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: DHA

10:09
