Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti - Son Dakika
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Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti

13.10.2022 09:36
Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Defne Samyeli, bu kez leopar desenli takımıyla ev halini paylaştı.

Sunuculuk kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Samyeli'nin Instagram'da 863 bin takipçisi bulunuyor.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Defne Samyeli, Son olarak paylaştığı ev hali sosyal medyada gündeme geldi. Leopar desenli takımıyla poz veren Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekerken takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.

Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti
Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti
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Son Dakika Magazin Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti - Son Dakika
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