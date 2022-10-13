Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti

Sunuculuk kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Samyeli'nin Instagram'da 863 bin takipçisi bulunuyor.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Defne Samyeli, Son olarak paylaştığı ev hali sosyal medyada gündeme geldi. Leopar desenli takımıyla poz veren Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekerken takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.