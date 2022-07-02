Evlendiğini Açıkladı

Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar (47), aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek'te buldu.

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan ikili, mutluluklarını nikah masasına oturarak taçlandırdı.

NİKAH SONRASI İLK AÇIKLAMA

Nikah sonrası fotoğraflarını paylaşan ve duygularını ifade eden Beste Açar, "Sonsuza kadar 'evet' dedim. Gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor. Hiçbir buluşma tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

BESTE AÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu. Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı. Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yaptı. Bu evlilikte çok uzun sürmedi.

Beste Açar, Temmuz 2022'de Evren Bölek ile nikah masasına oturdu.