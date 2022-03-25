Evlendiler! İşte Ani Evliliğinin Nedeni... - Son Dakika

Sosyal medyada içerikler üreten Dila Tarkan, iki yıldır Dağhan Doğruer ile aşk yaşıyor. Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden sevindiren haber geldi.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde romantik bir evlilik teklifi aldı.

Sevgilisi Dağhan Doğruer'in teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

ATİNA'DA EVLENDİLER

Sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, yaz ayını beklemeden iş insanı Dağhan Doğruer ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da nikah masasına oturdu.

Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BEBEK BEKLİYOR

Dila Tarkan'ın hamile olduğu için nikah tarihini öne çektiği iddia edildi.

DİLA TARKAN KİMDİR?

Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmektedir.

DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?

Dağhan Doğruer, 1993 yılında doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.